Месячные пособия для детей в Москве повысят до 7613 рублей

В Москве размер пособия для детей от 3 до 7 лет повысят до 7613 рублей. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Отмечается, что действующий размер выплаты составляет 6 336 рублей для одиноких матерей/отцов, военнослужащих по призыву, в остальных семьях – 4 224 рубля. Новый размер пособия станет единым для всех. Перерасчет выплат будет сделан с января по апрель текущего года. В мае семьи уже получат новую сумму.

Как отметил Собянин, повышение пособия является постоянной мерой. Его увеличение, по словам мэра, ожидается и после завершения пандемии коронавируса.

