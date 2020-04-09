Власти Москвы расторгли договор на проведение пасхальных мероприятий

Договор, заключенный между столицей и победителем конкурсных процедур на проведение мероприятий к Пасхе, был расторгнут в связи с ограничением на проведение массовых мероприятий в Москве. Об этом сообщил в четверг директор московской дирекции массовых мероприятий Вера Буянова.

Как уточнили в пресс-службе департамента, конкурс на проведение мероприятий в рамках празднования Пасхи был опубликован 3 марта. Процесс проведения подобных торгов регулируется 223-ФЗ - это прямая процедура, установленная федеральным законом, которая подлежит исполнению. Итоги проведения конкурса были подведены 19 марта.