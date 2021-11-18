Инфекционист назвал достаточный уровень антител для защиты от COVID-19

Врач-инфекционист Николай Малышев назвал уровень антител, который может защитить организм человека от новой коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.

СМИ назвали достаточный уровень антител для получения QR-кода

По словам Малышева, титр антител должен достигать отметки в 500 Bau/мл. Такой показатель может быть только у вакцинированных от COVID-19, даже у большинства переболевших количество антител меньше.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о возможности выдачи QR-кодов по достаточному количеству антител к коронавирусу. Главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн раскритиковал идею Роспотребнадзора . По его словам, такая мера спровоцирует большое количество фальсификаций.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирус
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