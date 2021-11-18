Инфекционист назвал достаточный уровень антител для защиты от COVID-19

По словам Малышева, титр антител должен достигать отметки в 500 Bau/мл. Такой показатель может быть только у вакцинированных от COVID-19, даже у большинства переболевших количество антител меньше.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о возможности выдачи QR-кодов по достаточному количеству антител к коронавирусу. Главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн раскритиковал идею Роспотребнадзора . По его словам, такая мера спровоцирует большое количество фальсификаций.

