Инфекционист назвал достаточный уровень антител для защиты от COVID-19
Врач-инфекционист Николай Малышев назвал уровень антител, который может защитить организм человека от новой коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.
По словам Малышева, титр антител должен достигать отметки в 500 Bau/мл. Такой показатель может быть только у вакцинированных от COVID-19, даже у большинства переболевших количество антител меньше.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о возможности выдачи QR-кодов по достаточному количеству антител к коронавирусу. Главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн раскритиковал идею Роспотребнадзора . По его словам, такая мера спровоцирует большое количество фальсификаций.
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