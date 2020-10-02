Власти Москвы рассказали о штрафах за отказ от «удаленки»

Даничков пообещал внеплановые проверки в отношении предприятий и организаций, нарушающих санитарно-эпидемиологические требования. Для этого могут задействовать весь инспекторский состав объединения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обязал работодателей перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. Такой режим работы будет действовать с 5 по 28 октября. Исключение возможно для тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН выразил мнение, что прежде всего власти Москвы исходили из возможностей столичного бизнеса.

Он также рассказал, что срок с 5 по 28 октября является оправданным, так как это инкубационный период коронавируса и два инкубационных периода гриппа.

