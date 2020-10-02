Власти Москвы рассказали о штрафах за отказ от «удаленки»

Московские компании, которые не переведут на удаленку треть работников, могут оштрафовать на 300 тысяч рублей, сообщил РИА Новости министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

В то же время индивидуальным предпринимателям грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Если нарушение будет повторным, то сумма санкции вырастет от 500 тысяч до миллиона рублей.

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Даничков пообещал внеплановые проверки в отношении предприятий и организаций, нарушающих санитарно-эпидемиологические требования. Для этого могут задействовать весь инспекторский состав объединения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обязал работодателей перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. Такой режим работы будет действовать с 5 по 28 октября. Исключение возможно для тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН выразил мнение, что прежде всего власти Москвы исходили из возможностей столичного бизнеса.

Он также рассказал, что срок с 5 по 28 октября является оправданным, так как это инкубационный период коронавируса и два инкубационных периода гриппа.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
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