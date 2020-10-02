Голикова пригрозила россиянам новой самоизоляцией

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова призвала россиян соблюдать все требования по профилактике коронавируса, чтобы не пришлось вводить вновь режим самоизоляции. В частности, она подчеркнула важность соблюдения масочно-перчаточного режима и социального дистанцирования.

«Или мы соблюдаем все меры безопасности, которые предписаны врачами,<…> или мы идем на самоизоляцию», — заявила вице-премьер в эфире канала «Россия 24».

По её словам, подавляющее большинство заразившихся коронавирусом не соблюдали никаких мер безопасности. Она отметила, что степень распространения заболевания и тяжесть его течения целиком зависят от граждан, передаёт RT.