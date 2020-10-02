Голикова пригрозила россиянам новой самоизоляцией

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова призвала россиян соблюдать все требования по профилактике коронавируса, чтобы не пришлось вводить вновь режим самоизоляции. В частности, она подчеркнула важность соблюдения масочно-перчаточного режима и социального дистанцирования.

«Или мы соблюдаем все меры безопасности, которые предписаны врачами,<…> или мы идем на самоизоляцию», — заявила вице-премьер в эфире канала «Россия 24».

По её словам, подавляющее большинство заразившихся коронавирусом не соблюдали никаких мер безопасности. Она отметила, что степень распространения заболевания и тяжесть его течения целиком зависят от граждан, передаёт RT.

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При этом Голикова предупредила, что не стоит заниматься самолечением и призвала при первых симптомах заболевания вызывать врача. Она призналась, что власти не хотят возвращения жёстких карантинных мер, и отметила, что соблюдение всех предписаний поможет разгрузить больницы, отмечает Ura.ru.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сегодня заявил, что введение нового локдауна из-за коронавируса в России сейчас не рассматривается. По словам представителя Кремля, в регионах ведётся работа и принимаются все необходимые меры для защиты населения, передаёт РИА ФАН.

По данным оперативного штабе по борьбе с инфекцией, в России за последние сутки выявлено 9 412 новых инфицированных коронавирусом - впервые с 1 июня.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:самоизоляцияКоронавирусТатьяна Голикова
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