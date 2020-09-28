Власти Москвы рассказали о самочувствии привитых от коронавируса

Ни у одного из привитых коронавирусом не ухудшилось самочувствие, о смерти также не идет речи, сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.

По информации ведомства, с каждым участником тестирования врачи поддерживают связь. Ранее в соцсетях появились сообщения, что один из сотрудников центра Гамалеи умер после вакцинации.