Власти Москвы рассказали о самочувствии привитых от коронавируса
Ни у одного из привитых коронавирусом не ухудшилось самочувствие, о смерти также не идет речи, сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.
По информации ведомства, с каждым участником тестирования врачи поддерживают связь. Ранее в соцсетях появились сообщения, что один из сотрудников центра Гамалеи умер после вакцинации.
В свою очередь, глава центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что прививку препаратом «Спутник V» сделали уже пяти тысячам добровольцев.
Ранее телеведущий Владимир Познер раскритиковал позицию западных стран, которые не доверяют российской вакцине от коронавируса.
«У меня нет повода думать, что, объявляя о создании антивируса, наши ученые пошли на обман людей. Я не думаю, что, делая вакцину, такие люди как Собянин обманывают общественность», - считает Познер.
По его словам, позиция западных стран обусловлена политическими соображениями.
«Россия – бяка, поэтому ничего хорошего она произвести на свет не может. Идиотство, конечно, но это так», - отметил телеведущий.
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