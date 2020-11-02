Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

На прошлой неделе стало известно, что мэр Москвы продлил домашний режим для пожилых людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, до 29 ноября. Соответствующий указ размещён на сайте градоначальника. До этой же даты продлевается система чек-инов на вход в развлекательные учреждения города, требования об удаленной работе для 30% сотрудников, напоминает RT.

По словам мэра, принятые меры помогают стабилизировать ситуацию и необходимости вводить новые ограничения сегодня нет. При этом Собянин добавил, что и смягчать действующие ограничения пока не следует, так как это может привести к дестабилизации ситуации.

