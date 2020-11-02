Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
Ограничения, введенные в Москве из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, дали результат, ситуация стабилизируется. С таким заявлением выступил мэр российской столицы Сергей Собянин, пишет РИА Новости.
«Вторую неделю мы видим относительную стабилизацию ситуации», — цитирует градоначальника Газета.ру.
Ранее мэр Москвы заявил, что в сентябре-октябре ситуация c заболеваемостью коронавирусом в Москве была крайне тревожная. Фиксировались приросты, которые за неделю давали цифры 80-60-40%. Собянин отметил, что в этих условиях необходимо было принять оперативные меры для сдерживания распространения COVID-19.
На прошлой неделе стало известно, что мэр Москвы продлил домашний режим для пожилых людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, до 29 ноября. Соответствующий указ размещён на сайте градоначальника. До этой же даты продлевается система чек-инов на вход в развлекательные учреждения города, требования об удаленной работе для 30% сотрудников, напоминает RT.
По словам мэра, принятые меры помогают стабилизировать ситуацию и необходимости вводить новые ограничения сегодня нет. При этом Собянин добавил, что и смягчать действующие ограничения пока не следует, так как это может привести к дестабилизации ситуации.
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