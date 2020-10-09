Власти Москвы определятся по ограничениям из-за COVID через неделю

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что закрытие Москвы из-за ситуации с коронавирусом – это последняя мера, на которую пойдут власти города.

"Мы не хотим ничего закрывать с точки зрения экономики. Это самый последний шаг, который можно предпринять", - сказал он в интервью Первому каналу.

При этом он отметил, что по итогам следующей недели будет приниматься решение о введении новых ограничений из-за коронавируса.

Ранее Собянин заявил об увеличении числа тестирований в городе на коронавирус, по его словам, большая часть болеет бессимптомно, но доля тяжелобольных не уменьшается.

По его словам, количество тестов и их качество удвоилось, что привело к росту выявляемости заболевших. При этом доля тяжелобольных, находящихся в реанимации и на ИВЛ, не уменьшается.

В России за сутки выявлены рекордные 12 126 заболевших коронавирусом, 201 пациент умер, выписаны 7 092 человека. В Москве выявили 3701 новый случай заражения новым коронавирусом, то есть больше всего в России. В Петербурге за сутки обнаружили 469 новых инфицированных, в Подмосковье - 411.

