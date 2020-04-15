Власти Москвы пообещали штрафовать за прогулки с детьми
Установленный в Москве до 1 мая режим домашней изоляции запрещает прогулки с детьми, за это предусмотрены штрафы, напомнили в столичной мэрии. Без детей гулять тоже нельзя — выходить на улицу можно только в определённых случаях, заявил РИА Новости начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.
«Надо постараться обезопасить себя и окружающих и продержаться, чтобы снизить высокий эпидемиологический порог», - отметил он.
При режиме домашней самоизоляции в столице разрешается покидать квартиру при обращении за экстренной медицинской помощью, при поездках на работу. Можно вынести мусор, дойти до ближайшего магазина или аптеки, выгулять домашнего питомца на расстоянии не более 100 метров от дома.
По оценкам властей, с субботы полицейские составили более 9 тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции.
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