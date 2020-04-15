Сами виноваты: Песков объяснил введение пропусков в Москве
Жители Москвы не проявили должной дисциплинированности при введении режима самоизоляции, что вынудило власти ввести пропускной режим. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает RT.
В Кремле подчеркнули, что главная задача, который стоит на сегодняшний день - «обеспечить режим самоизоляции, который позволит выйти сначала на плато, потом - перейти к периоду спада эпидемиологической угрозы».
«Опять же, проблема в недисциплинированности. Оно наладится, и мы надеемся, что эффективно сработает», - сказал пресс-секретарь главы государства.
Отметим, что Москва удерживает лидерство по приросту заболевших. В столице за минувший день выявлено 1774 новых случаев, общее число заболевших составляет 14776, сообщает «Свободная пресса».
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