Сами виноваты: Песков объяснил введение пропусков в Москве

В Кремле подчеркнули, что главная задача, который стоит на сегодняшний день - «обеспечить режим самоизоляции, который позволит выйти сначала на плато, потом - перейти к периоду спада эпидемиологической угрозы».



«Опять же, проблема в недисциплинированности. Оно наладится, и мы надеемся, что эффективно сработает», - сказал пресс-секретарь главы государства.



Отметим, что Москва удерживает лидерство по приросту заболевших. В столице за минувший день выявлено 1774 новых случаев, общее число заболевших составляет 14776, сообщает «Свободная пресса».

