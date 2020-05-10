Власти Москвы подсчитали число пассажиров общественного транспорта в масках

В общественном транспорте Москвы в настоящий момент в масках ездят только 60% пассажиров. Перчатки надевают лишь 17%. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу Департамента транспорта Москвы.

При этом, самый большой процент пассажиров в масках отмечен на станциях "Ломоносовский проспект", "Комсомольская", "Чертановская" и "Выхино". Реже всего в масках ходят пассажиры на станциях "Котельники", "Домодедовская", "Щелковская", "Новокосино".

В Дептрансе подчеркнули, что маски и перчатки продаются в вендинговых автоматах и торговых павильонах.

Напомним, обязательный режим ношения масок и перчаток в общественном транспорте в Москве вводится с 12 мая. Штраф за нахождение в общественном транспорте без средств защиты составит 5 тысяч рублей.