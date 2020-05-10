Власти Москвы подсчитали число пассажиров общественного транспорта в масках

В общественном транспорте Москвы в настоящий момент в масках ездят только 60% пассажиров. Перчатки надевают лишь 17%. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу Департамента транспорта Москвы.

При этом, самый большой процент пассажиров в масках отмечен на станциях "Ломоносовский проспект", "Комсомольская", "Чертановская" и "Выхино". Реже всего в масках ходят пассажиры на станциях "Котельники", "Домодедовская", "Щелковская", "Новокосино".

В Дептрансе подчеркнули, что маски и перчатки продаются в вендинговых автоматах и торговых павильонах.

Напомним, обязательный режим ношения масок и перчаток в общественном транспорте в Москве вводится с 12 мая. Штраф за нахождение в общественном транспорте без средств защиты составит 5 тысяч рублей.

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Кстати, ранее стало известно, что использование москвичами только одного средства защиты — или маски, или перчаток — будет считаться нарушением. Об этом рассказал начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

«У нас закон частично не работает, соответственно, если человек в маске, но без перчаток, или наоборот, то штраф всё равно будет», — отметил он.

Данчиков напомнил, что нарушителям режима на рабочем месте или в магазине придется заплатить 4 тысячи рублей, а в такси или общественном транспорте — 5 тысяч.


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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:КоронавирусШтрафЗащитная маскаМосковское Метро
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