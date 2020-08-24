Власти Москвы опровергли планы продавать записи с камер наблюдения
Власти Москвы опровергли планы продавать записи с камер наблюдения, пишет «Интерфакс».
Как передает агентство со ссылкой на департамент информационных технологий Москвы, в нем опровергли возможность продажи записей с камер городской системы видеонаблюдения и пояснили, что трансляция в интернет не предусмотрена из медицинских учреждений.
В понедельник газета «Коммерсант» сообщила, что согласно документации к конкурсам на установку камер в Москве, мэрия города имеет право транслировать данные с городских камер наблюдения в свободном доступе в интернете и даже продавать их.
Конкурс на установку 4 тыс. камер в больницах в Москве выиграла «Московская телекоммуникационная корпорация». В цели обработки данных с камер входит предоставление доступа к информации пользователям единого центра хранения и обработки данных, в том числе на возмездной основе и «трансляция информации в открытом доступе» в интернете. Как пишет газета, эти цели указаны в девяти других контрактах ДИТ на передачу видеопотока с 25 тысяч камер.
Власти Москвы пояснили, что "формулировки, изложенные в контракте – типовые». Возможность предоставления этих изображений на возмездной основе с 2014 года предусмотрена положением о ГИС "Единый центр хранения и обработки данных".
В ДИТ Москвы подчеркнули, что записи с городских камер содержат только изображения без персональных данных граждан, а доступ к ним имеют только уполномоченные сотрудники органов власти и правоохранительных органов.
Ранее глава агентства Telecom Daily Денис Кусков рассказал НСН, что секретные или важные данные нельзя передавать ни голосом, ни через социальные сети и мессенджеры.
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