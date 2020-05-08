Видеокамеры в Подмосковье зафиксировали более 600 нарушений режима самоизоляции
В Московской области видеокамеры зафиксировали более 600 водителей, которые нарушили режим самоизоляции, не выписав цифровой пропуск на передвижение. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минтранс по региону.
Отмечается, что в отношении владельцев этих автомобилей были заведены дела об административном правонарушении. По данным ведомства, 10% от общего числа нарушений составили владельцы машин из других регионов, в частности, из Петербурга, Владимирской, Калужской, Рязанской и Тульской областей. Всем были направлены уведомления.
Проверять наличие электронного пропуска с помощью видеокамер в Подмосковье началось 1 мая. Штраф за отсутствие пропуска составляет 5 тыс. рублей.
Ранее сегодня стало известно, что в Подмосковье отменили штраф за отсутствие защитной маски в общественных местах.
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