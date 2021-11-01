Власти Москвы оценили дефицит трудовых ресурсов на стройках города в 40%
Дефицит трудовых ресурсов на стройках Москвы составляет около 40%, в столице не хватает порядка 80 тысяч рабочих. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев в интервью РБК.
Как отметил заммэра, из-за массового строительства по программе реновации в столице не хватает ни рабочих, ни инженеров.
«Программу реновации можно было бы реализовывать лет за 25-30. Но проблема в том, что не все существующие объекты просто доживут до этого срока. Мы находимся в гонке со временем», — рассказал Бочкарев.
По словам заммэра, многие работавшие в Москве иностранцы уехали из столицы во время пандемии, сообщает телеканал «360». Ранее в Москве было почти 120 тысяч мигрантов, сейчас — около 40 тысяч, пишет RT. Бочкарев отметил, что в столице необходимо отказываться от строителей-мигрантов.
«Заработная плата у рабочих в Китае в пересчете на рубли — в среднем 150 тыс., у финского рабочего — 240 тыс., в Великобритании — 250 тыс. И там не привозят рабочих из-за границы. Я ставлю задачу своим коллегам в стройкомплексе и подрядчикам разработать план мероприятий, который позволит нам обойтись без иностранной рабочей силы на строительных объектах города Москвы», — подчеркнул заммэра.
Бочкарев добавил, что в процессе строительства должно быть задействовано в три раза меньше людей, при этом их зарплата должна быть вдвое-втрое выше: это позволило бы ускорить темпы работ в два раза. Заммэра предложил использовать технологические решения при возведении объектов и механизацию процессов, эксперимент по работе в таком формате уже идет.
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