Бочкарев: С начала года в Москве было передано под заселение по реновации 50 новостроек

Пятьдесят новых жилых корпусов передано под заселение по программе реновации жилищного фонда в Москве с начала 2021 года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«По программе реновации жилищного фонда с начала текущего года обеспечена передача под заселение 50 новостроек общей площадью 594,7 тысячи квадратных метров», – рассказал заммэра.

Готовность к переезду в новое жилье выразили около шести тысяч семей.

Как отметил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин, всего в нынешнем году для ускорения реализации программы реновации подобрали 62 новые стартовые площадки с градостроительным потенциалом 1,1 млн квадратных метров. Десять площадок уже были утверждены, строительство домов на них позволит расселить 26 старых зданий и предоставить комфортное жилье 4,7 тысячи жителей.

«В дальнейшем на месте демонтированных домов будет развернуто новое жилищное строительство для нужд программы реновации», – добавил Лёвкин.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу реновации жилищного фонда в августе 2017 года, для ее реализации определены 533 «стартовые» площадки.

