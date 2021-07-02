Власти Москвы определили «индекс счастья» жителей столицы

«Мы сегодня, благоустраивая наши улицы, как конструктор собираем те или иные элементы благоустройства. Самая крупномасштабная работа ведётся в городе планомерно по обновлению жилого фонда. Трудно себе представить, что на сегодняшний день уже около двух миллионов граждан получили комфортное, обновлённое жильё с момента, как мы приступили к реализации нашей программы. Парковые территории по месту жительства – комфорт, безопасность, освещённость. Детские, спортивные площадки, всё есть по месту жительства», - рассказал заместитель мэра.

Как отметил Пётр Бирюков, Москва вошла в тройку мегаполисов мира, наиболее привлекательных для жителей, согласно международному исследованию Boston Consulting Group. Также столица - бессменный лидер в рейтингах российских городов. Она занимает первое место по индексу качества городской среды среди всех городов России, набрав 283 балла (из 360 возможных). Один из ключевых показателей качества городской среды – хорошие дороги:

«По показателю общественной зоны мы занимаем первое место. Получили высокие оценки по таким показателям, как экология и защита от чрезвычайных ситуаций. Индекс качества не может быть без хороших дорог. За 11 лет мы приросли в твёрдых покрытиях – асфальт, плитка, бетонные покрытия - примерно на 25%. Для их содержания есть в городе всё. Есть техника. В регламентах обязательно бетонно-плиточные покрытия, промытие моющими растворами еженедельно. И сегодня на наших улицах работает примерно две с половиной тысячи различных пылесосов. Москвичи уже и забыли, что когда-то была в городе пыль».

Заместитель мэра Москвы особо подчеркнул налаженную обратную связь городских властей с москвичами.

«Мы прислушиваемся к мнению москвичей. Помимо того, что работают электронные системы взаимодействия, портал «Наш город», другие порталы, мы с москвичами встречаемся. Сами москвичи, независимо от их социального положения, принимают участие в этой работе. Для всех на устах прошлогодняя наша работа по воссозданию исторического парка «Северный речной вокзал». Это уникальное явление. Мы реконструировали 17 причалов, создали великолепнейший парк, когда мы создали бассейны, пляжные зоны на воде. Так вот, москвичи с нами вместе принимали участие», - подчеркнул Пётр Бирюков.