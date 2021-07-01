Москва обновит климатический план для сокращения выбросов

Российская столица собирается обновить свой климатический план в текущем году, в связи с этим будут переориентированы некоторые отрасли экономики. Об этом сообщил на Московском урбанистическом форуме руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. По его словам, сокращение выбросов парниковых газов приобрело ключевое значение экологической повестки.

«Она третий год подряд становится главным вопросом форума мэров городов Urban 20. Фактор сокращения выбросов парниковых газов стал вершиной в пирамиде многочисленных показателей устойчивого развития. Например, Париж взял на себя обязательство на 50% снизить выбросы от уровня 2004 года к 2030 году, Лондон – на 60% от уровня 1990 года, а нейтральности эти города хотят достигнуть к 2050 году. Мы разделяем эту приверженность и проводим колоссальную работу. Москва увеличила в 2,5 раза свою территорию, объём недвижимости и при этом ежегодно сокращает выбросы парниковых газов. Мы их снизили уже на 25% от уровня 1990 года и это ещё не предел, у нас есть заделы для того, чтобы дальше двигаться в этом направлении», - подчеркнул Кульбачевский.

Глава природоохранного департамента Москвы также рассказал о планах увеличения площади природных биотопов – особо охраняемых территорий:

«Роль естественных экосистем в снижении воздействия на климат в столице РФ очень неплохо отработана. 34% территории Москвы, это - особо охраняемые природные территории, которыми мы гордимся. Это, наверное, единственный мегаполис мира, в котором есть такой статус, именно заповедный. На них запрещено что-либо делать, мы сохраняем естественные биотопы - луга, девственные леса, в том числе водо-болотные угодья. В прошлом году мы создали ещё 26 таких территорий - увеличили площадь с 17 тысяч гектаров до 19 тысяч. В этом году планируем создать ещё восемь».

Антон Кульбачевский отметил, что усилия Москвы в плане улучшения экологии замечены на международном уровне. В 2020 году столица России включена в лист категории «А» рейтинга городов компании CDP. Москва – единственный город РФ, который входит в С40 и в С20 - Партнерство мегаполисов в борьбе с изменением климата.



