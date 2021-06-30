Собянин представил самые интересные проекты московских инновационных компаний
Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал о самых интересных инновационных проектах столичных компаний.
По его словам, в этом году в рейтинге экосистем стартапов StartupBlink Москва заняла девятое место в мире и второе среди городов Европы.
«В прошлом году Москва заняла 32 место в рейтинге 100 ведущих инновационных кластеров мира Global Innovation Index. Еще в 2017 году мы находились на 57 месте. Это признание - результат работы тысяч малых и средних фирм, разрабатывающих и внедряющих оригинальные инновационные продукты», - отметил Собянин.
Глава города подчеркнул, что именно для таких фирм и была создана премия «Новатор Москвы», в этом году число заявок на участие в которой выросло в 1,5 раза. Всего было представлено 740 проектов по таким направлениям, как «Медицина и фармацевтика», «Искусственный интеллект и информационные технологии», «Транспорт и логистика», «Благоустройство и строительство», «Экология и охрана окружающей среды», «Общественные проекты».
Авторы лучших 18 проектов стали победителями, среди их идей есть не только стартапы, но и серийная продукция.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+20 616 / сут.
Умерли
135 тыс.+652 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+14 697 / сут.
- СМИ сообщили о проблемах иностранцев с получением QR-кода в Москве
- Гватемала попросила вернуть деньги за «Спутник V»
- СМИ: Брата футболиста Кокорина задержали за мелкое хулиганство
- Гидрометцентр предупредил об аномальной жаре в ряде регионов России
- АТОР: Турция может закрыть границы для российских туристов
- Два человека пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Ростовской области
- Ряд электрометаллургических заводов предупредили о риске остановки из-за новых экспортных пошлин
- Мединский посоветовал рассуждающим о «чипировании» вакцинами обратиться к психиатру
- Ким Чен Ын раскритиковал чиновников за ошибки в борьбе с коронавирусом
- В США опровергли сообщения о заходе эсминца USS Ross в российские воды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru