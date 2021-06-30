Собянин представил самые интересные проекты московских инновационных компаний

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал о самых интересных инновационных проектах столичных компаний.

По его словам, в этом году в рейтинге экосистем стартапов StartupBlink Москва заняла девятое место в мире и второе среди городов Европы.

«В прошлом году Москва заняла 32 место в рейтинге 100 ведущих инновационных кластеров мира Global Innovation Index. Еще в 2017 году мы находились на 57 месте. Это признание - результат работы тысяч малых и средних фирм, разрабатывающих и внедряющих оригинальные инновационные продукты», - отметил Собянин.

Глава города подчеркнул, что именно для таких фирм и была создана премия «Новатор Москвы», в этом году число заявок на участие в которой выросло в 1,5 раза. Всего было представлено 740 проектов по таким направлениям, как «Медицина и фармацевтика», «Искусственный интеллект и информационные технологии», «Транспорт и логистика», «Благоустройство и строительство», «Экология и охрана окружающей среды», «Общественные проекты».

Авторы лучших 18 проектов стали победителями, среди их идей есть не только стартапы, но и серийная продукция.

