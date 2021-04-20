Власти Москвы не согласовали акции 21 апреля и 1 мая

Власти российской столицы отказались согласовать акцию в поддержку Алексея Навального, которую организаторы хотели провести 21 апреля. Об этом информирует департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

Как уточнили в ведомстве, заявка была подана на проведение публичного мероприятия в формате митинга с 19:00 до 21:00 на Манежной площади. Предполагалось участие в акции до 100 тысяч человек. В департаменте объяснили отказ продолжением действия запрета на проведение публичных мероприятий в связи с ограничениями по коронавирусу.

Кроме того, уведомление о проведении митинга было направлено в правительство города с нарушениями требований, которые устанавливаются федеральным законом, утверждают в московском ведомстве. Там также указывают, что организаторы акции сейчас находятся за границей, передают «Известия».

В связи с эпидемиологическими ограничениями власти столицы также не согласовали массовые акции 1мая, которые хотели организовать КПРФ, ЛДПР и Московская федерация профсоюзов по случаю Праздника Весны и Труда.