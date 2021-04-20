Власти Москвы не согласовали акции 21 апреля и 1 мая
Власти российской столицы отказались согласовать акцию в поддержку Алексея Навального, которую организаторы хотели провести 21 апреля. Об этом информирует департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.
Как уточнили в ведомстве, заявка была подана на проведение публичного мероприятия в формате митинга с 19:00 до 21:00 на Манежной площади. Предполагалось участие в акции до 100 тысяч человек. В департаменте объяснили отказ продолжением действия запрета на проведение публичных мероприятий в связи с ограничениями по коронавирусу.
Кроме того, уведомление о проведении митинга было направлено в правительство города с нарушениями требований, которые устанавливаются федеральным законом, утверждают в московском ведомстве. Там также указывают, что организаторы акции сейчас находятся за границей, передают «Известия».
В связи с эпидемиологическими ограничениями власти столицы также не согласовали массовые акции 1мая, которые хотели организовать КПРФ, ЛДПР и Московская федерация профсоюзов по случаю Праздника Весны и Труда.
В департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции предупредили, что в случае проведения акций 21 апреля и 1 мая организаторов и участников могут привлечь к ответственности. Ранее с призывом не участвовать в несанкционированных активностях выступили в министерстве внутренних дел РФ, отмечает «Свободная пресса».
Между тем по оценке наблюдателей, соратникам осужденного Алексея Навального не хватило времени, чтобы собрать большое количество людей на акции в его поддержку. Таку. Точку зрения озвучил URA.RU видеоблогер-миллионник Николай Бондаренко, депутат думы Саратовской области. Он также отмечает, что не все оппозиционно настроенные граждане его поддерживают.
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