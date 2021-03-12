«Невыносимо, но законно». В СПЧ рассказали, чем «славится» колония Навального

«Что касается секретности, все, к сожалению, в рамках закона. Есть во ФСИН такое правило, что маршрут этапирования заключенного держится в секрете ради безопасности. Понятно, что это правило придумано для других случаев: когда этапируют большого криминального авторитета, его подручные могут организовать нападение. Но в случае с Навальным оно пришлось им очень кстати. Чтобы лишний раз журналисты не приехали вопросы задавать. Чтобы мы не обсуждали учреждение, в которое его конвоируют», - сказал Каляпин.

По его словам, правозащитникам будет непросто отслеживать условия содержания Навального в колонии.

«Боюсь, во Владимирской области проверять условия содержания Алексея Анатольевича будет некому. Наблюдательная комиссия там особой эффективностью не отличается. А у нас так устроено, что проверять может только местная комиссия. Надеюсь, адвокаты его будут постоянно наблюдать. По линии СПЧ мы попытаемся туда съездить. Но, например, меня, после того, как лет пять назад я съездил в учреждение, где содержался Дадин, в Карелию, больше ни в одно учреждением ФСИН не пускала. И СПЧ ничего не может с этим сделать. Очень надеюсь, что Бабушкина или Меркачеву пустят и они смогут что-то проверить», - добавил собеседник НСН.

Он отметил, что создать Навальному тяжелые условия ФСИН сможет, не нарушая закон.

«Если речь будет идти о второй колонии владимирской, там не будет избиений, каких-то эксцессов, связанных с физическим насилием. Там в рамках закона создадут невыносимые условия. Они умеют. У нас так написан Уголовно-исполнительный кодекс, что можно, не нарушая закона, создать невыносимые условия. В штрафной изолятор могут отправить практически ни за что», - заключил правозащитник.

Ранее Игорь Каляпин в эфире НСН объяснил, почему российский суд по правам человека не сможет заменить ЕСПЧ.

