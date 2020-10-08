Власти Москвы не планируют вводить пропускной режим

Пропускной режим пока не планируют вновь вводить в Москве, существующих мер безопасности должно быть достаточно. Об этом сообщил в четверг начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

"Решения о введении пропускного режима на сегодняшний день нет. Мы рассчитываем, что действующих на текущий момент мер против распространения коронавирусной инфекции будет достаточно", - сказал он.