Власти Москвы не планируют вводить дополнительные ограничения из-за COVID-19

Введения новых COVID-ограничений в Москве не планируется, заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Роспотребнадзоре оценили снижение уровня заболеваемости COVID-19 за неделю

По словам вице-мэра, штамм «дельта» уже не сможет поднять волну заболеваемости, аналогичную темпам распространения COVID-19 летом и осенью этого года, пишет РИА ФАН.

«Сформировалась иммунная прослойка, растет количество вакцинированных, ревакцинированных, и мы видим, что город в принципе живет полноценной жизнью с какими-то совершенно минимальными ограничениями, а заболеваемость падает», — подчеркнула Ракова в беседе с РИА Новости.

Заммэра указала, что в связи с этим нет необходимости вводить нерабочие дни, отмечает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: picuki.com/akademicheskiymedia
ТЕГИ:МоскваКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры