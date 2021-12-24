Власти Москвы не планируют вводить дополнительные ограничения из-за COVID-19

По словам вице-мэра, штамм «дельта» уже не сможет поднять волну заболеваемости, аналогичную темпам распространения COVID-19 летом и осенью этого года, пишет РИА ФАН.

«Сформировалась иммунная прослойка, растет количество вакцинированных, ревакцинированных, и мы видим, что город в принципе живет полноценной жизнью с какими-то совершенно минимальными ограничениями, а заболеваемость падает», — подчеркнула Ракова в беседе с РИА Новости.

Заммэра указала, что в связи с этим нет необходимости вводить нерабочие дни, отмечает RT.

