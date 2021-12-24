Власти Москвы не планируют вводить дополнительные ограничения из-за COVID-19
Введения новых COVID-ограничений в Москве не планируется, заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По словам вице-мэра, штамм «дельта» уже не сможет поднять волну заболеваемости, аналогичную темпам распространения COVID-19 летом и осенью этого года, пишет РИА ФАН.
«Сформировалась иммунная прослойка, растет количество вакцинированных, ревакцинированных, и мы видим, что город в принципе живет полноценной жизнью с какими-то совершенно минимальными ограничениями, а заболеваемость падает», — подчеркнула Ракова в беседе с РИА Новости.
Заммэра указала, что в связи с этим нет необходимости вводить нерабочие дни, отмечает RT.
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