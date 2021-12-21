В Роспотребнадзоре оценили снижение уровня заболеваемости COVID-19 за неделю

Она отметила, что снижение наблюдается в 65 регионах нашей страны. При этом, по ее словам, в шести субъектах РФ растет количество случаев заражения COVID-19.

Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что внесение вакцины от коронавируса в календарь прививок сделает ее обязательной и увеличит темпы вакцинации.