Власти Москвы не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября
Московские власти не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября. Об этом в своём Telegram-канале сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.
В сообщении говорится, что введённый ранее комплекс мер должен замедлить рост заболеваемости.
«В связи с распространяющимися в СМИ и соцсетях сообщениями о намерении властей продлить нерабочие дни после 7 ноября, сообщаем: продление нерабочих дней в Москве после 7 ноября не планируется», - заявили в оперштабе.
Ранее в Москве объявили набор добровольцев для доставки продуктов и лекарств москвичам в возрасте старше 60 лет, находящимся в домашнем режиме в период нерабочих дней, сообщает RT.
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