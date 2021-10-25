Власти Москвы не планируют продлевать нерабочие дни после 7 ноября

В сообщении говорится, что введённый ранее комплекс мер должен замедлить рост заболеваемости.

«В связи с распространяющимися в СМИ и соцсетях сообщениями о намерении властей продлить нерабочие дни после 7 ноября, сообщаем: продление нерабочих дней в Москве после 7 ноября не планируется», - заявили в оперштабе.

Ранее в Москве объявили набор добровольцев для доставки продуктов и лекарств москвичам в возрасте старше 60 лет, находящимся в домашнем режиме в период нерабочих дней, сообщает RT.

