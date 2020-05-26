Власти Москвы не планируют полную «амнистию» штрафов за нарушение самоизоляции

Столичные власти не рассматривают вариант полной «амнистии» штрафов за нарушение режима самоизоляции, выписанные через приложение «Социальный мониторинг». С таким заявлением выступил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» он напомнил, что система оспаривания штрафов существует, а полную «амнистию» по штрафам за нарушение самоизоляции власти рассматривать не будем.

«Мы видим и знаем, что есть люди, которые нарушают не один раз и даже не два раза, и их штрафуют совершенно законно», - сказал Немерюк в эфире

Напомним, приложение «Социальный мониторинг» действует с 3 апреля. Заболевшие COVID-19 и согласившиеся на домашнее лечение жители столицы должны были установить его на свой смартфон, отмечает Москва 24. Система получает доступ к данным геолокации пользователя, а также в любой момент может попросить его прислать уведомление с просьбой подтвердить своё нахождение дома.

В том случае, если приложение зафиксирует нарушение режима самоизоляции, пользователь автоматически получает штраф.