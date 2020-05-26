Власти Москвы не планируют полную «амнистию» штрафов за нарушение самоизоляции
Столичные власти не рассматривают вариант полной «амнистии» штрафов за нарушение режима самоизоляции, выписанные через приложение «Социальный мониторинг». С таким заявлением выступил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» он напомнил, что система оспаривания штрафов существует, а полную «амнистию» по штрафам за нарушение самоизоляции власти рассматривать не будем.
«Мы видим и знаем, что есть люди, которые нарушают не один раз и даже не два раза, и их штрафуют совершенно законно», - сказал Немерюк в эфире
Напомним, приложение «Социальный мониторинг» действует с 3 апреля. Заболевшие COVID-19 и согласившиеся на домашнее лечение жители столицы должны были установить его на свой смартфон, отмечает Москва 24. Система получает доступ к данным геолокации пользователя, а также в любой момент может попросить его прислать уведомление с просьбой подтвердить своё нахождение дома.
В том случае, если приложение зафиксирует нарушение режима самоизоляции, пользователь автоматически получает штраф.
Ранее НСН писала, что жители российской столицы получили возможность обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции через интернет. Об этом рассказал министр правительства Москвы Евгений Данчиков. По его словам, у гражданина будет не менее 30 дней на подачу жалобы. Министр отметил, что для обжалования штрафов на сайте mos.ru появился отдельный дополнительный сервис.
Также отмечается, что для удобства москвичей создано подробное описание того подробное описание того, какие действия граждане могут предпринять. Также в ближайшее время станут доступны типовые формы жалоб.
В этом случае для подачи жалоб будет достаточно поставить свою подпись и внести свои личные данные.
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