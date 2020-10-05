Власти Москвы не намерены вводить пропускной режим

В свою очередь, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН выразил мнение, что прежде всего власти Москвы исходили из возможностей столичного бизнеса.

Он также рассказал, что срок с 5 по 28 октября является оправданным, так как это инкубационный период коронавируса и два инкубационных периода гриппа.

Ранее он выступил против жесткого карантина в Москве, так как важен не факт его введения, а соблюдение санитарных правил. В связи с этим Онищенко призвал носить маски, следить за гигиеной рук, держать социальную дистанцию и бережно относиться к старшему поколению.

За минувшие сутки число заразившихся коронавирусом жителей Москвы за сутки превысило три тысячи.

