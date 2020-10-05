Власти Москвы не намерены вводить пропускной режим

В Москве нет необходимости вводить пропускной режим, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«И мы очень надеемся, что ее и не возникнет», - добавил он в эфире «Россия 24».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обязал работодателей перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. Такой режим работы будет действовать с 5 по 28 октября. Исключение возможно для тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.

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В свою очередь, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН выразил мнение, что прежде всего власти Москвы исходили из возможностей столичного бизнеса.

Он также рассказал, что срок с 5 по 28 октября является оправданным, так как это инкубационный период коронавируса и два инкубационных периода гриппа.

Ранее он выступил против жесткого карантина в Москве, так как важен не факт его введения, а соблюдение санитарных правил. В связи с этим Онищенко призвал носить маски, следить за гигиеной рук, держать социальную дистанцию и бережно относиться к старшему поколению.

За минувшие сутки число заразившихся коронавирусом жителей Москвы за сутки превысило три тысячи.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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