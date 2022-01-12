Власти Москвы не исключили новые ограничения из-за «омикрона»
Власти Москвы при высокой нагрузке на систему здравоохранения из-за штамма «омикрон» могут ввести новые ограничения. Об этом заявил заммэра столицы Владимир Ефимов, сообщает РИА Новости.
По его словам, к ограничениям власти прибегнут лишь в случае, когда медучреждения города будут работать «на пределе». Ефимов отметил, что главным фактором для введения мер будет рост госпитализаций.
Заммэра не назвал конкретные ограничения, но отметил, что их набор понятен и сценарии уже проработаны.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила против оценки коронавируса как эндемического заболевания по аналогии с гриппом.
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