Власти Малайзии высоко оценили российскую вакцину «Спутник V»

В России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. «Спутник V» разработали сотрудники НИЦЭМ имени Гамалеи, разработкой вакцины «ЭпиВакКорона» занимались исследователи новосибирского научного центра «Вектор».



Ранее в Кремле заявили, что у властей нет оснований не доверять мнению вирусологов и разработчиков вакцины по поводу ее эффективности.



Между тем, ВОЗ объявила, что внесет «Спутник V» в список рекомендуемых препаратов для экстренного использования при условии соответствия необходимым критериям, пишет RT.

