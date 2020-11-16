Власти Малайзии высоко оценили российскую вакцину «Спутник V»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является одним из главных препаратов для населения, заявили власти Малайзии.

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В России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. «Спутник V» разработали сотрудники НИЦЭМ имени Гамалеи, разработкой вакцины «ЭпиВакКорона» занимались исследователи новосибирского научного центра «Вектор».

Ранее в Кремле заявили, что у властей нет оснований не доверять мнению вирусологов и разработчиков вакцины по поводу ее эффективности.

Между тем, ВОЗ объявила, что внесет «Спутник V» в список рекомендуемых препаратов для экстренного использования при условии соответствия необходимым критериям, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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