Власти Литвы отложили закрытие русских школ
В Литве отложили вопрос закрытия государственных общеобразовательных учреждений с русским языком обучения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра образования, науки и спорта страны Гинтаутаса Якштаса.
Выступая на заседании парламентского комитета по образованию и науке, он заявил, что в самоуправлениях, где расположены подобные учебные заведения, сегодня ощущается нехватка школ. На данный момент закрывать их не планируют, однако к обсуждению вопроса вернутся в будущем. По мнению Якштаса, в русских школах распространяются антилитовские настроения.
По данным агентства, в русских учебных заведениях Литвы в настоящий момент обучается около 14 тысяч учеников.
Ранее власти столицы Литвы Вильнюса убрали русский из списка языков, которые доступны для изучения в качестве второго иностранного. Вместо русского школьникам предложат изучать языки стран - членов Евросоюза, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru