Власти Литвы отложили закрытие русских школ

Выступая на заседании парламентского комитета по образованию и науке, он заявил, что в самоуправлениях, где расположены подобные учебные заведения, сегодня ощущается нехватка школ. На данный момент закрывать их не планируют, однако к обсуждению вопроса вернутся в будущем. По мнению Якштаса, в русских школах распространяются антилитовские настроения.

По данным агентства, в русских учебных заведениях Литвы в настоящий момент обучается около 14 тысяч учеников.

Ранее власти столицы Литвы Вильнюса убрали русский из списка языков, которые доступны для изучения в качестве второго иностранного. Вместо русского школьникам предложат изучать языки стран - членов Евросоюза, напоминает «Радиоточка НСН».

