Эстония прекратит финансирование образования на русском языке

Правительство Эстонии прекратит финансирование образования в стране на русском языке в рамках перехода к эстонской школе, заявила премьер-министр республики Кая Каллас, передает РИА Новости.

По ее словам две образовательные системы создавали большую проблему в стране, так как жители страны не находились в едином информационном пространстве.

Каллас: У ЕС есть три-пять лет на подготовку к конфликту с Россией

Ранее Латвия принудительно депортировала 82-летнего российского военного пенсионера Бориса Каткова, признав его «угрозой» национальной безопасности. Латвия ввела для него бессрочный запрет на возвращение. В стране у мужчины остались жена, дети и внуки. Посольство РФ в Латвии подчеркивало, что «никаких фактов, свидетельствующих о виновности 82-летнего пенсионера, не приводится».

Российским гражданам, которые проживают в странах Балтии, нужно уйти в подполье и ждать, пока Латвия, Литва и Эстония вернутся в состав России, заявил депутат Госдумы Евгений Федоров «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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