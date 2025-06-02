СМИ: США предложили Ирану ограниченное обогащение урана в новой ядерной сделке

США направили Ирану предложение по возобновлению ядерной сделки, которое допускает ограниченное обогащение урана на низком уровне внутри страны. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным издани, Ирану будет разрешено продолжать обогащение урана в течение определенного периода, срок которого еще предстоит согласовать. Однако исламской республике запретят строить новые обогатительные объекты и проводить исследования в области центрифуг.