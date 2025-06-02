СМИ: США предложили Ирану ограниченное обогащение урана в новой ядерной сделке

США направили Ирану предложение по возобновлению ядерной сделки, которое допускает ограниченное обогащение урана на низком уровне внутри страны. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По данным издани, Ирану будет разрешено продолжать обогащение урана в течение определенного периода, срок которого еще предстоит согласовать. Однако исламской республике запретят строить новые обогатительные объекты и проводить исследования в области центрифуг.

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Условия сделки предусматривают временное снижение уровня обогащения до 3%. Подземные ядерные объекты Ирана должны будут перейти в «неактивное» состояние на согласованный сторонами срок.

Ранее иранские власти заявляли о неприемлемости полного отказа от обогащения урана на своей территории. В понедельник депутат парламента Абольфазль Зохреванд упомянул о возможном создании международного консорциума с участием США и арабских стран, однако в Тегеране подчеркивали, что это не должно заменять национальную ядерную программу, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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