Трамп заявил, что США пополняют запасы вооружений беспрецедентными темпами
3 июня 202503:01
США начали пополнять запасы вооружений беспрецедентными темпами, сообщил в соцсети Truth Social глава государства Дональд Трамп.
Он сослался на разговор с лидерами вооруженных сил страны. «Однако, надеемся, нам никогда не придется его использовать!», — отметил Трамп.
Ранее стало известно, что США начинают массовое производство модернизированной термоядерной авиабомбы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru