Трамп заявил, что США пополняют запасы вооружений беспрецедентными темпами

США начали пополнять запасы вооружений беспрецедентными темпами, сообщил в соцсети Truth Social глава государства Дональд Трамп.

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Он сослался на разговор с лидерами вооруженных сил страны. «Однако, надеемся, нам никогда не придется его использовать!», — отметил Трамп.

Ранее стало известно, что США начинают массовое производство модернизированной термоядерной авиабомбы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ОружиеСШАДональд Трамп

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