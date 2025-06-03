Орбан: В Брюсселе решили, что Украине надо продолжать конфликт
В Брюсселе приняли решение, что Киеву надо продолжать конфликт, сообщил в видеообращении глава правительства Венгрии Виктор Орбан.
По его словам, Будапешт, напротив, поддерживает усилия, направленные на его мирное урегулирование. Брюссельские бюрократы не поддерживают американские мирные планы, указал премьер.
Орбан отметил, что Венгрии стоит быть готовой к тому, что операции спецслужб против Венгрии и клеветнические кампании, финансируемые из-за рубежа, будут набирать обороты.
Ранее премьер заявил, что Украина ведет шпионскую деятельность против Венгрии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru