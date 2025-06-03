Изменился порядок смены пароля на «Госуслугах»
3 июня 202500:34
С июня вступил в силу новый порядок смены пароля на портале «Госуслуги», сообщает RT со ссылкой на МВД России.
Сайт теперь отправляет специальный код для подтверждения операции только в том случае, если на мобильном устройстве в данный момент не происходит телефонный звонок.
Новшество направлено на предотвращение неправомерного доступа к порталу, исключая возможности использования схем с демонстрацией экрана смартфона.
Ранее Минцифры опровергло планы введения обязательной биометрии для «Госуслуг», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Запорожская область полностью обесточена из-за обстрелов ВСУ
- Изменился порядок смены пароля на «Госуслугах»
- Депутат Чепа: Россия даст ответ на атаки ВСУ
- Подозреваемый в причастности к атаке БПЛА сбежал из России
- В Белгородской области возбудили дело после гибели девочки в фонтане
- СМИ: США предложили Ирану ограниченное обогащение урана в новой ядерной сделке
- Лавров обсудил с замгенсека ООН гуманитарные вопросы по Украине
- Жителя Пензенской области арестовали по подозрению в связях с разведкой Украины
- Рубль может опуститься до 100 за доллар при усилении экономических рисков
- Российская делегация вылетела из Стамбула после переговоров с Украиной
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru