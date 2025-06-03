Изменился порядок смены пароля на «Госуслугах»

Сайт теперь отправляет специальный код для подтверждения операции только в том случае, если на мобильном устройстве в данный момент не происходит телефонный звонок.

Новшество направлено на предотвращение неправомерного доступа к порталу, исключая возможности использования схем с демонстрацией экрана смартфона.

Ранее Минцифры опровергло планы введения обязательной биометрии для «Госуслуг», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

