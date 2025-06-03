Изменился порядок смены пароля на «Госуслугах»

С июня вступил в силу новый порядок смены пароля на портале «Госуслуги», сообщает RT со ссылкой на МВД России.

На «Госуслугах» зарегистрировались более 112 млн граждан

Сайт теперь отправляет специальный код для подтверждения операции только в том случае, если на мобильном устройстве в данный момент не происходит телефонный звонок.

Новшество направлено на предотвращение неправомерного доступа к порталу, исключая возможности использования схем с демонстрацией экрана смартфона.

Ранее Минцифры опровергло планы введения обязательной биометрии для «Госуслуг», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Наталья Чернохатова / ТАСС
ТЕГИ:МошенничествоГосуслуги

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