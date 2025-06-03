Запорожская область полностью обесточена из-за обстрелов ВСУ
3 июня 202501:01
В северо-западной части Запорожской области повреждено высоковольтное оборудование, сообщил в Telegram глава региона Евгений Балицкий.
По его словам, это случилось из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Отсутствует электроэнергия на всей территории области. Министерству энергетики региона поручили в короткие сроки организовать резервные источники энергоснабжения.
Объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru