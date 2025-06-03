Запорожская область полностью обесточена из-за обстрелов ВСУ

В северо-западной части Запорожской области повреждено высоковольтное оборудование, сообщил в Telegram глава региона Евгений Балицкий.

По его словам, это случилось из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Отсутствует электроэнергия на всей территории области. Министерству энергетики региона поручили в короткие сроки организовать резервные источники энергоснабжения.

Объекты здравоохранения переведены на резервные источники электроснабжения.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:ЭлектричествоВСУ

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