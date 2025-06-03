Emirates может пересмотреть рейсы в Россию из-за атак БПЛА

Emirates может пересмотреть свое расписание рейсов в Россию из-за налетов украинских беспилотников, сообщил Bloomberg президент авиакомпании Тим Кларк.

Авиакомпания Emirates объявила о возобновлении рейсов в Иран

«Если появляются какие-либо признаки неприятностей, мы уходим. Мы просто сворачиваемcя», — указал он. Отмечается, что авиаперевозчик очень тщательно разрабатывает оперативные планы на случай непредвиденных обстоятельств касаемо заходов на посадку в российском воздушном пространстве.

Ранее Emirates опровергла слухи о приостановке полетов в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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