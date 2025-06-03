Emirates может пересмотреть рейсы в Россию из-за атак БПЛА
3 июня 202502:30
Emirates может пересмотреть свое расписание рейсов в Россию из-за налетов украинских беспилотников, сообщил Bloomberg президент авиакомпании Тим Кларк.
«Если появляются какие-либо признаки неприятностей, мы уходим. Мы просто сворачиваемcя», — указал он. Отмечается, что авиаперевозчик очень тщательно разрабатывает оперативные планы на случай непредвиденных обстоятельств касаемо заходов на посадку в российском воздушном пространстве.
Ранее Emirates опровергла слухи о приостановке полетов в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru