В Белгородской области возбудили дело после гибели девочки в фонтане

В Белгородской области следователи возбудили уголовное дело после гибели 13-летней девочки в контактном фонтане. По предварительным данным, школьница погибла от удара током во время игры в парке поселка Томаровка, сообщает региональное управление СК.

Дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК). Следователи проводят комплекс мероприятий для установления точных обстоятельств трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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Прокуратура Яковлевского района организовала проверку по факту происшествия. Надзорное ведомство взяло на контроль ход расследования.

Инцидент произошел в понедельник в центральном парке Томаровки. Эксперты отмечают, что контактные фонтаны, популярные в жаркую погоду, требуют особого контроля за электробезопасностью, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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