В Белгородской области возбудили дело после гибели девочки в фонтане

В Белгородской области следователи возбудили уголовное дело после гибели 13-летней девочки в контактном фонтане. По предварительным данным, школьница погибла от удара током во время игры в парке поселка Томаровка, сообщает региональное управление СК.

Дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК). Следователи проводят комплекс мероприятий для установления точных обстоятельств трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза.