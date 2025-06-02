В Белгородской области возбудили дело после гибели девочки в фонтане
В Белгородской области следователи возбудили уголовное дело после гибели 13-летней девочки в контактном фонтане. По предварительным данным, школьница погибла от удара током во время игры в парке поселка Томаровка, сообщает региональное управление СК.
Дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК). Следователи проводят комплекс мероприятий для установления точных обстоятельств трагедии. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Прокуратура Яковлевского района организовала проверку по факту происшествия. Надзорное ведомство взяло на контроль ход расследования.
Инцидент произошел в понедельник в центральном парке Томаровки. Эксперты отмечают, что контактные фонтаны, популярные в жаркую погоду, требуют особого контроля за электробезопасностью, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru