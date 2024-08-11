В Курске при падении обломков ракеты пострадали 15 человек

Число пострадавших при падении обломков ракеты на многоквартирный дом в Курске увеличилось до 15, написал врио главы региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

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После падения обломков на дом возник пожар. Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, подчеркнул Смирнов.

«Дал поручение как можно быстрее подготовить документы и оказать помощь жителям дома, имущество которых повреждено», - добавил врио губернатора.

Украинские подразделения 6 августа начали наступление с целью захвата территорий в Курской области. С начала боевых действий на курском направлении уничтожено около тысячи солдат противника и более 100 единиц бронетехники, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал мэра Курска Игоря Куцака
ТЕГИ:ОбстрелКурскУкраина

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