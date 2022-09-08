Власти Купянска объявили эвакуацию женщин и детей из-за обстрелов ВСУ

Эвакуация женщин и детей началась в Купянске и Купянском районе Харьковской области из-за обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщил глава администрации города Виталий Ганчев.

Энергодар лишился электричества после обстрелов со стороны ВСУ

Как отметил градоначальник, «город постоянно находится под террором, постоянные ракетные атаки со стороны вооруженных формирований Украины, которые не оставляют попыток разрушить инфраструктуру».

Ганчев подчеркнул, что ВСУ нанесли серьезный материальный и моральный ущерб жителям Купянска, пишет RT. Глава администрации назвал эвакуацию единственным способом спасти мирное население.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбстрелРегионыВСУУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры