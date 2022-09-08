Власти Купянска объявили эвакуацию женщин и детей из-за обстрелов ВСУ
Эвакуация женщин и детей началась в Купянске и Купянском районе Харьковской области из-за обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщил глава администрации города Виталий Ганчев.
Как отметил градоначальник, «город постоянно находится под террором, постоянные ракетные атаки со стороны вооруженных формирований Украины, которые не оставляют попыток разрушить инфраструктуру».
Ганчев подчеркнул, что ВСУ нанесли серьезный материальный и моральный ущерб жителям Купянска, пишет RT. Глава администрации назвал эвакуацию единственным способом спасти мирное население.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,9 млн+50 618 / сут.
Умерли
385 тыс.+93 / сут.
Выздоровели
18,9 млн+50 293 / сут.
- В Минэкономразвития спрогнозировали падение ВВП по итогам года менее чем на 3%
- СМИ: США передали Украине управляемые снаряды Excalibur
- Власти Купянска объявили эвакуацию женщин и детей из-за обстрелов ВСУ
- Нарышкин: США будут всеми силами затягивать конфликт на Украине
- СМИ: Политика Путина вынудит Европу ослабить санкции
- В Италии назвали ситуацию на Украине катастрофической
- Нейросеть описала три варианта прохождения текущей волны COVID в России
- Индонезия выразила готовность обеспечить безопасность Путина на саммите G20
- Новые iPhone 14 будут поставлять в Россию по параллельному импорту
- Эксперт: Телефонные мошенники начали мстить пытающимся их разыграть людям
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru