Энергодар лишился электричества после обстрелов со стороны ВСУ

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) была повреждена линия электропередачи в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщает РИА Новости.

Власти Энергодара: снаряд ВСУ попал в энергоблок ЗАЭС

По его словам, было зафиксировано семь прилётов в район учебно-тренировочного корпуса на территории станции.

«В результате обстрела повреждена линия электропередачи в районе ЗАЭС, город Энергодар временно обесточен», - уточнил он.

Ранее Рогов сообщил о задержании корректировщика артиллерийских ударов украинских боевиков по Каменке-Днепровской, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:СпецоперацияОбстрелВСУАЭС
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