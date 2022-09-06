Энергодар лишился электричества после обстрелов со стороны ВСУ
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) была повреждена линия электропередачи в районе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщает РИА Новости.
По его словам, было зафиксировано семь прилётов в район учебно-тренировочного корпуса на территории станции.
«В результате обстрела повреждена линия электропередачи в районе ЗАЭС, город Энергодар временно обесточен», - уточнил он.
Ранее Рогов сообщил о задержании корректировщика артиллерийских ударов украинских боевиков по Каменке-Днепровской, пишут «Известия».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,8 млн+38 500 / сут.
Умерли
385 тыс.+95 / сут.
Выздоровели
18,8 млн+46 304 / сут.
- Эндокринолог рассказала, о каких заболеваниях сигнализирует ком в горле
- Энергодар лишился электричества после обстрелов со стороны ВСУ
- Лавров оценил избрание Трасс на пост премьер-министра Великобритании
- МИД РФ рассказал об ответе на интеграцию Швеции и Финляндии в НАТО
- В России на 62 процента упали продажи новых автомобилей
- Опрос: 70% россиян поддержали проведение спецоперации на Украине
- Депутат бундестага призвала немцев протестовать против антироссийских санкций
- Бочкарёв: Новый путепровод над МКАД улучшит движение на юго-востоке Москвы
- СМИ: Россия закупит у КНДР ракеты малой и средней дальности
- Поселок Теткино в Курской области остался без электроснабжения из-за обстрелов ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru