Власти Кубани призвали не использовать фейерверки на Новый год
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев напомнил, что с начала проведения спецоперации в регионе введён запрет на использование фейерверков, сообщает РИА Новости.
Он призвал жителей Кубани отказаться от использования пиротехники и во время встречи Нового 2024 года и поберечь сотрудников правоохранительных органов и военных.
«Мы же не будем за руку хватать людей – Новый год, праздник... Давайте на бенгальском огне, может быть, и остановимся, потому что фейерверки – не время. Давайте дождёмся завершения спецоперации», - заключил Кондратьев.
Ранее в МЧС заявили, что покупать пиротехнику необходимо только в специализированных магазинах, при этом обращая внимание на внешний вид изделий и наличие инструкции по применению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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