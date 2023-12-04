Власти Кубани призвали не использовать фейерверки на Новый год

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев напомнил, что с начала проведения спецоперации в регионе введён запрет на использование фейерверков, сообщает РИА Новости.

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Он призвал жителей Кубани отказаться от использования пиротехники и во время встречи Нового 2024 года и поберечь сотрудников правоохранительных органов и военных.

«Мы же не будем за руку хватать людей – Новый год, праздник... Давайте на бенгальском огне, может быть, и остановимся, потому что фейерверки – не время. Давайте дождёмся завершения спецоперации», - заключил Кондратьев.

Ранее в МЧС заявили, что покупать пиротехнику необходимо только в специализированных магазинах, при этом обращая внимание на внешний вид изделий и наличие инструкции по применению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Pixabay/piotrgiczela
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