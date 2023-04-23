Власти Забайкалья отменили салют на День Победы

По словам чиновницы, сэкономленные на фейерверке средства направят на нужды спецоперации на Украине.

«Будет ещё время для того, чтобы нам сделать фейерверк, огромный победный фейерверк», - заявила Левкович.

Военные парады в честь Дня Победы отменили в Крыму, Севастополе, Курске и Белгороде. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что местные власти сами должны принять решение о проведении праздничных мероприятий, передает «Радиоточка НСН».

