Власти Кубани опровергли информацию о введении военного положения в регионе
Сообщения о введении военного положения в Краснодарском крае являются провокацией. Об этом заявили в оперативном штабе региона.
Комментируя появившиеся в соцсетях фейки в ведомстве отметили, что «Центра предупреждения чрезвычайных ситуаций», от имени которого рассылается фальшивый документ, не существует.
«Это провокация и очередной вброс, чтобы посеять панику среди жителей Кубани. На самом деле такой организации в Краснодарском крае не существует. По указанному в шапке фальшивого письма адресу находится жилой дом. Да и само фейковое письмо составлено с грубыми ошибками», - указали в оперштабе.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сведения CNN о новой возможной волне мобилизации в России недостоверны, сообщает RT.
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