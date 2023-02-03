Власти Кубани опровергли информацию о введении военного положения в регионе

Сообщения о введении военного положения в Краснодарском крае являются провокацией. Об этом заявили в оперативном штабе региона.

В Курской области опровергли сообщения о планах ввести военное положение

Комментируя появившиеся в соцсетях фейки в ведомстве отметили, что «Центра предупреждения чрезвычайных ситуаций», от имени которого рассылается фальшивый документ, не существует.

«Это провокация и очередной вброс, чтобы посеять панику среди жителей Кубани. На самом деле такой организации в Краснодарском крае не существует. По указанному в шапке фальшивого письма адресу находится жилой дом. Да и само фейковое письмо составлено с грубыми ошибками», - указали в оперштабе.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что сведения CNN о новой возможной волне мобилизации в России недостоверны, сообщает RT.

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ФОТО: Фейк
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