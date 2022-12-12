В Курской области опровергли сообщения о планах ввести военное положение

Сообщения о якобы планах властей Курской области ввести в регионе военное положение являются недостоверными. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора области Анастасия Гурина.

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«Это чушь!», - приводит РИА Новости ее слова.

Гурина также призвала жителей области доверять только проверенным источникам информации и официальным Telegram-каналам.

Ранее в местных Telegram-каналах стала появляться информация о том, что власти Курской области готовятся ввести военное положение в случае необходимости, а после принятия этого решения на охрану территории якобы выйдут шесть тысяч народных дружинников, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: О.Болдырева
ТЕГИ:РоссияКурская ОбластьВоенное Положение
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