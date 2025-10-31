Власти Крыма запретили проезд гибридов и электромобилей по Крымскому мосту

Как заявил глава республики Сергей Аксёнов, решение принято в целях безопасности, с учётом рекомендации силовиков и правоохранителей. Он уточнил, что запрет будет действовать с 3 ноября и до особого распоряжения.

«Запрет... на участке автодороги общего пользования федерального значения А-290 «Новороссийск – Керчь» от км 162+931 до км 145+400 в направлении транспортного перехода через Керченский пролив со стороны Крыма», - говорится в постановлении.

Ранее об аналогичном запрете для электрокаров и гибридных автомобилей объявили в администрации Краснодарского края, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

