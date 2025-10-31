Власти Крыма запретили проезд гибридов и электромобилей по Крымскому мосту
Власти Крыма, вслед за Краснодарским краем, ввели запрет на проезд по Крымскому мосту для электрокаров и гибридных автомобилей. Об этом сообщает RT.
Как заявил глава республики Сергей Аксёнов, решение принято в целях безопасности, с учётом рекомендации силовиков и правоохранителей. Он уточнил, что запрет будет действовать с 3 ноября и до особого распоряжения.
«Запрет... на участке автодороги общего пользования федерального значения А-290 «Новороссийск – Керчь» от км 162+931 до км 145+400 в направлении транспортного перехода через Керченский пролив со стороны Крыма», - говорится в постановлении.
Ранее об аналогичном запрете для электрокаров и гибридных автомобилей объявили в администрации Краснодарского края, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Кабачок вместо покойника»: Россиянам предложили заменить Хэллоуин праздником урожая
- В Союзе потребителей призвали ввести «уголовку» за фальсификат косметики
- Власти Крыма запретили проезд гибридов и электромобилей по Крымскому мосту
- «Быстро выпиливается!»: Какие шансы нарваться на товары с запрещенной символикой в интернете
- Комиссия 65%: Почему производители косметики бегут с маркетплейсов
- Россиянам рассказали, как проверяется косметика из «российской полки»
- «Законная цель хакеров»: Госкомпании усиливают безопасность персональных данных
- «Остался только аквагрим»: Маркетплейсы указали на снижение интереса россиян к костюмам на Хэллоуин
- Королям закон не писан: Лишение титулов не грозит принцу Эндрю тюрьмой
- Актриса дубляжа Зубкова рассказала о случаях кражи голоса и как этого избежать
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru