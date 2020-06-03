Власти Красноярского края отменяют с 4 июня пропускной режим

Власти Красноярского края с 4 июня в рамках первого этапа снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, отменяют пропускной режим. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональные власти.

Сочинский аэропорт вернулся к стандартному режиму работы

Также с 4 июня в регионе смогут возобновить деятельность бытовые предприятия и непродовольственные магазины. Решение о начале снятия ограничений было принято на основании данных Роспотребнадзора, согласно которым число выздоравливающих пациентов почти сравнялось с заражающимися.

Между тем, режим самоизоляции продолжит действовать до 14 июня, за исключением ряда сельских территорий.

Кроме того, в регионе отменяется двухнедельный карантин для прилетающих из Москвы и Петербурга. Уточняется, что это требование сохранится только в Норильске, чтобы избежать возможного заражения вахтовиков.




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Фото: gurb.mosreg.ru
ТЕГИ:самоизоляцияКрасноярский Край
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