Сочинский аэропорт вернулся к стандартному режиму работы

Международный аэропорт Сочи объявил об отмене сокращенного режима работы, который был введен в апреле из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, теперь время работы терминала не ограничивается определенным режимом и зависит от выполняемых рейсов.

Ранее сочинский аэропорт с 8 апреля перешел с круглосуточного на 12-часовой режим работы. Воздушная гавань была открыта с 8 до 20, рейсы принимались с 10 до 19.

Как пояснили агентству в аэропорту, круглосуточный режим работы пока не введен, однако в случае прилета самолета ночью, рейс будет приниматься.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СочиСамолеты
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