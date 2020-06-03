Сочинский аэропорт вернулся к стандартному режиму работы

Международный аэропорт Сочи объявил об отмене сокращенного режима работы, который был введен в апреле из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, теперь время работы терминала не ограничивается определенным режимом и зависит от выполняемых рейсов.

Ранее сочинский аэропорт с 8 апреля перешел с круглосуточного на 12-часовой режим работы. Воздушная гавань была открыта с 8 до 20, рейсы принимались с 10 до 19.

Как пояснили агентству в аэропорту, круглосуточный режим работы пока не введен, однако в случае прилета самолета ночью, рейс будет приниматься.



