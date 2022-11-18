Власти Киева назвали возможным полное отключение электроэнергии в столице

По словам политика, с приходом зимы вырастет нагрузка на электросеть. В связи с этим допустим сценарий, при котором энергоинфраструктура не справится с напряжением, что повлечет за собой массовые аварийные отключения света.

Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев усомнился в эффективности обстрелов энергосистемы Украины. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

