Зеленский рассказал о проблемах с электроснабжением

Более 4,5 млн граждан Украины в настоящее время остаются без электричества, заявил в Telegram глава государства Владимир Зеленский.

В Киеве заявили о необходимости эвакуации части города на случай длительном отключения электричества

В видеообращении он рассказал о ситуации с электроснабжением в стране. По словам президента, чаще всего без электричества остаются жители Киева и Киевской области. Сейчас киевские власти готовятся к любым сценариям развития энергетической ситуации, отметил Зеленский.

Из-за отсутствия возможности оперативно восстановить энергетическую инфраструктуру зимой есть необходимость эвакуировать часть населения Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:ЭлектроэнергияУкраинаВладимир Зеленский
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