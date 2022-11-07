Зеленский рассказал о проблемах с электроснабжением
Более 4,5 млн граждан Украины в настоящее время остаются без электричества, заявил в Telegram глава государства Владимир Зеленский.
В Киеве заявили о необходимости эвакуации части города на случай длительном отключения электричества
В видеообращении он рассказал о ситуации с электроснабжением в стране. По словам президента, чаще всего без электричества остаются жители Киева и Киевской области. Сейчас киевские власти готовятся к любым сценариям развития энергетической ситуации, отметил Зеленский.
Из-за отсутствия возможности оперативно восстановить энергетическую инфраструктуру зимой есть необходимость эвакуировать часть населения Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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