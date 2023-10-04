Власти Калуги откажутся от неработающих из-за санкций паркоматов

В городской управе указали, что речь идёт об оборудовании на улице Суворова, зона 304, на которое приходится 25% всех платных парковочных мест в городе.

Отмечается, что власти Калуги намерены вовсе отказаться от использования паркоматов, так как большинство автомобилистов предпочитают другие способы оплаты.

«Благодаря санкциям отказ от паркоматов пойдёт немного быстрее. Предварительно - планируем демонтировать их вовсе в следующем году, но пока бюджет не принят», - пояснили в администрации города.

Ранее во Владивостоке производитель парковочного оборудования Flowbird заявил о приостановке работы паркоматов из-за усиления санкций Евросоюза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».